«Реал» — «Атлетико». Диегу Коста и Гризманн сыграют с первых минут

Стали известны составы "Реала" и «Атлетико» на матч 31-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе номинальных гостей выйдут Диегу Коста и Антуан Гризманн

Запасные — Касилья, Эрнандез, Льоренте, Модрич, Каземиру, Иско, Бензема.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандез, Витоло, Сауль, Партей, Коке, Диегу Коста, Гризманн.

Запасные — Вернер, Врсалько, Монторо, Габи, Корреа, Торрес, Гамейро.

Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.