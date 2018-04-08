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«Реал» — «Атлетико». Диегу Коста и Гризманн сыграют с первых минут
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«Реал» — «Атлетико». Диегу Коста и Гризманн сыграют с первых минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Стали известны составы "Реала" и «Атлетико» на матч 31-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе номинальных гостей выйдут Диегу Коста и Антуан Гризманн.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Васкес, Ковачич, Кроос, Асенсио, Бэйл, Криштиану Роналду.
Запасные — Касилья, Эрнандез, Льоренте, Модрич, Каземиру, Иско, Бензема.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандез, Витоло, Сауль, Партей, Коке, Диегу Коста, Гризманн.
Запасные — Вернер, Врсалько, Монторо, Габи, Корреа, Торрес, Гамейро.
Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
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