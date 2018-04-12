«Атлетико» гостит у лиссабонского «Спортинга» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Спортинг Л Атлетико М Патрисиу Руй • Пинту Андре • Коатес Себастьян • Матьё Жереми • Ристовски Стефан • Фернандеш Бруну • Батталья Родриго • Желсон Мартиньш • Руис Брайан • Акунья Маркос • Монтеро Фреди
Запасные: Петрович Радосав • Рибейру Рубен • Элвис • Думбия Сейду • Сален Ромен • Пальинья Жоау • Rafael Barboza II Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич Стефан • Годин Диего • Лукас Франсуа • Витоло Виктор • Габи Фернандес • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес Фернандо • Гамейро Кевин • Врсалько Шиме • Вернер Аксель • Корреа Анхель • Хименес Хосе • Томас Тейе
12 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).
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