Ещё
«Спортинг» — «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спортинг» — «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Атлетико» гостит у лиссабонского «Спортинга» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Спортинг Л  Атлетико М  Патрисиу Руй • Пинту Андре • Коатес Себастьян • Матьё Жереми • Ристовски Стефан • Фернандеш Бруну • Батталья Родриго • Желсон Мартиньш • Руис БрайанАкунья Маркос • Монтеро Фреди
Запасные: Петрович Радосав • Рибейру Рубен • Элвис • Думбия Сейду • Сален Ромен • Пальинья Жоау • Rafael Barboza II  Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич СтефанГодин Диего • Лукас Франсуа • Витоло ВикторГаби Фернандес • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес ФернандоГамейро Кевин • Врсалько Шиме • Вернер Аксель • Корреа Анхель • Хименес Хосе • Томас Тейе
12 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Ред Булл Зальцбург" – "Лацио": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Марсель" – "РБ Лейпциг": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Прогноз на матч Спортинг - Атлетико: какого матча ждать в Лиссабоне
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США54
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд249
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение