Варан может пропустить мадридское дерби

Защитник "Реала" Рафаэль Варан пропустил тренировку команды перед принципиальным матчем с «Атлетико». В четверг команда вернулась к тренировочному процессу, в рамках подготовки к грядущему дерби. Как и ожидалось, с основной группой не тренировался Начо — защитник продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Однако, помимо Начо на тренировке отсутствовал и Рафаэль Варан — игрок занимался индивидуально в спортивном зале под присмотром фитнес-тренера. Его участие в мадридском дерби под вопросом.

Матч «Реал» — «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 8 апреля.