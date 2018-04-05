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Варан может пропустить мадридское дерби
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Варан может пропустить мадридское дерби 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Реала" Рафаэль Варан пропустил тренировку команды перед принципиальным матчем с «Атлетико». В четверг команда вернулась к тренировочному процессу, в рамках подготовки к грядущему дерби. Как и ожидалось, с основной группой не тренировался Начо — защитник продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Однако, помимо Начо на тренировке отсутствовал и Рафаэль Варан — игрок занимался индивидуально в спортивном зале под присмотром фитнес-тренера. Его участие в мадридском дерби под вопросом.
Матч «Реал» — «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 8 апреля.
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