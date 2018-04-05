Хоккеисты олимпийской сборной России провели встречу с воспитанниками центра «Сириус»

СОЧИ, 5 апреля. / ТАСС /. Встреча между хоккеистами олимпийской сборной России и воспитанниками образовательного центра «Сириус» прошла в четверг в Сочи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Юные хоккеисты сначала посетили тренировку национальной команды, после которой прошла неформальная беседа тренеров и хоккеистов олимпийской сборной с воспитанниками центра «Сириус». В ходе мероприятия дети задавали вопросы именитым гостям касательно нюансов подготовки к матчам, карьерных планов и настрое перед матчами Евровызова со сборной Германии.

По словам тренера национальной команды Ильи Воробьева, юные хоккеисты должны обратить внимание на технику обращения с шайбой. «Для успешной карьеры нужно очень хорошее техническое оснащение, вы будете зрителями на встречах России и Германии, наблюдайте на играх за техникой, деталями, мелочами, а не за красотой и драками. Быстрота приема и быстрота поднятия головы — вот главное. Посмотрите игру лучших хоккеистов мира, как и чем они занимаются», — сказал специалист.

"Конечно, нужно здоровье и физика, они дадут вам возможность стать профессиональными спортсменами", — добавил он.

Федерация хоккея России рассчитывает на воспитанников центра уже в ближайшем будущем, заявил на встрече спортивный директор организации Олег Куприянов . «Для нас приятны такие встречи, мы ценим сотрудничество с „Сириусом“. Мы следим за вами, вы находитесь в нашем фокусе, мы на вас рассчитываем. Федерация запустила масштабный проект, была проделана колоссальная работа, мы надеемся, что получим хороший результат», — отметил Куприянов.

Хоккеисты советуют больше трудиться

Павел Красковский и В числе приглашенных спикеров оказались игроки олимпийской сборной Никита Трямкин Егор Коршков . Детей больше интересовали секреты подготовки профессионалов к играм, а также просили их совета улучшения физической формы и техники. Хоккеисты в один голос дали воспитанникам центра главный совет — только через кропотливый труд может прийти результат.

"Хоккей — это жизнь, это любимая профессия, которой ты должен отдавать все", — отметил Красковский.

После беседы участники мероприятия получили уникальную возможность сфотографироваться и взять автограф у своих кумиров. Кроме того, Федерация хоккея России бесплатно предоставила билеты на матчи Евровызова 6 и 7 апреля для всех участников апрельской спортивной образовательной смены по хоккею.