«Лацио» с экс-игроком «Локо» забил 4 гола «Зальцбургу» в первом четвертьфинале Лиги Европы 

«Лацио» победил «Зальцбург» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 4:2. В концовке встречи на замену в составе римлян вышел бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо. Ответная игра состоится в Австрии 12 апреля.
Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
"Лацио" (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:2 (1:1)
Голы: Лулич, 8 (1:0). Бериша, 30 — с пенальти (1:1). Пароло, 49 (2:1). Минамино, 71 (2:2). Фелипе Андерсон, 74 (3:2). Иммобиле, 76 (4:2).
"Лацио": Стракоша, Баста (Габаррон, 65), Раду, де Фрай, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 85).
"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер, Айдара (Вольф, 82), Даббур, Гульбраннсен (Минамино, 70).
Предупреждения: Баста, 29. Лулич, 31. Пароло, 45. Шлагер, 83. Самассеку, 84.
Судья: Хацеган (Румыния).
Рим. Стадион «Olimpico».