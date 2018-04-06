Россия потеряла шансы обойти Францию в таблице коэффициентов УЕФА 

Россия потеряла шансы обогнать Францию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
5 апреля московский ЦСКА с разгромным счетом уступил лондонскому «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы — 1:4.
В параллельной встрече французский «Марсель» на выезде проиграл немецкому «РБ Лейпцигу» (0:1).
Россия занимает шестое место в рейтинге УЕФА (53,182 балла). Франция идет строчкой выше (55,415).
Лидирует в таблице коэффициентов Испания (104,855), второе место занимает Англия (78,319), третье — Италия (75,082), четвертое — Германия (70,998).
Ближайшим преследователем России является Португалия (46,915).
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Арсеналом» и ЦСКА.
Ответный матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 12 апреля.