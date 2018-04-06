Небензя: Скрипалям, вероятно, должны были сразу ввести антидот

«Те, кто покушались на Сергея Скрипаля и его дочь, явно выбрали крайне ядовитое химическое вещество, то есть самый рискованный и опасный способ. При этом еще и не довели дело до конца. Ведь пострадавшие живы, и Юлия, слава богу, судя по всему, стремительно идет на поправку», — подчеркнул он.

Небензя подчеркнул, что в расследовании обстоятельств случившегося остается много неизвестных.

"В этом мутном деле есть масса вопросов, и чем дальше, тем их больше", — сказал дипломат.

"Если это сверхмощное вещество было распылено в доме Скрипаля или на его дверной ручке, а именно к этому, судя по всему, склоняется следствие, то как могли Сергей и Юлия оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов?", — задал риторический вопрос Небензя и продолжил. — При том, что сержант полиции Ник Бейли , пришедший им на помощь, сразу же потерял сознание. Как они все вообще смогли выжить после этого?".

"Единственное объяснение — это то, что им всем был незамедлительно введен антидот. Чтобы сделать это, по единодушному мнению экспертов, образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться где-то под рукой", — резюмировал российский постпред.

Василий Небензя подверг критике работу западных СМИ, которые включились в активную информационную кампанию по обвинению Москвы в произошедшем со Скрипалями, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

"Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", — подытожил дипломат.