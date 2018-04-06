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«РБ Лейпциг» — «Марсель» — 1:0 (обзор)
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«РБ Лейпциг» — «Марсель» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «РБ Лейпциг» и «Марселем» (1:0).
Видео: «РБ Лейпциг» — «Марсель».
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