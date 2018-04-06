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Весомая заявка на полуфинал: «Атлетико» разобрался со «Спортингом»
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Весомая заявка на полуфинал: «Атлетико» разобрался со «Спортингом» 

Soccer News 43 минуты назад
Фото: Soccer News
В рамках 1/4 финала Лиги Европы мадридский «Атлетико» принимал на домашней арене лиссабонский «Спортинг». «Матрасники» считались главными фаворитами всего турнира, в то время как «львам» букмекеры отводили роль явных аутсайдеров, тем более, после такой жеребьевки. Но состав португальцев смотрелся вполне прилично даже на фоне «Атлетико», так что шансы на успех у подопечных Жезуша определенно были.
Свехбыстрый гол забили хозяева уже на 22-й секунде первого тайма: грубо ошибся Коатес, подарив мяч Диего Косте перед своей штрафной, испанец покатил правее на Коке, который отправил снаряд в сетку — 1:0. Не сбавляли оборотов «матрасники», пытаясь по-быстрому развить свое преимущество, в то время как «Спортинг» хотел, в первую очередь, успокоить игру.
Стало кое-что получатся в атаке у гостевой команды, «Атлетико» же перешел на контригру, убегая вперед усилиями Гризманна и Косты. На исходе получаса встречи «Спортинг» создал свой первый голевой момент в матче, но Ян Облак помешал его реализовать Мартиншу, потащив удар португальца после выхода один на один.
В целом, же игра была не богата на события, лишь ближе к перерыву команды взялись за дело, что привело ко второму голу «Атлетико». Гризманн воспользовался очередной ошибкой защитников, выскочив к чужим воротам на свидание с Патрисиу, и сделал счет 2:0.
В дебюте второй половины Диего Коста мог довести дело до разгрома, но не смог испанец реализовать выход один на один с голкипером гостей, пустившись в неоправданную обводку. «Спортинг» ответил ударом головой Коэнтрао из хорошей позиции в центре штрафной — выше ворот.
После активного начала тайма подопечные Симеоне вновь опустились к своим воротам, заметно усыпив игру. У португальцев не получалось оказывать постоянное давление на хозяев, и такой ход матча абсолютно устраивал «матрасников».
Впереди у хозяев постоянно держал в напряжении оборону «Спортинга» Диего Коста, именно его настырность и вынуждала «индейцев» идти вперед и поддерживать своего форварда. «Львам» непременно нужно было забивать хотя бы один мяч, но никаких предпосылок к этому не было.
В концовке матча вроде и пытались гости оказывать серьезное давление на ворота «матрасников», но последние не позволяли им извлечь из этого что-то полезное. Однако уже в добавленное время лиссабонцы получили шанс вернуть интригу противостоянию, но Монтера с нескольких метров не смог поразить практически пустые ворота Облака.
Уверенная победа «Атлетико» еще больше упрочила их позиции фаворита противостояния. «Спортингу» же придется сотворить чудо у себя дома, хотя по такой игре в это с трудом верится.
"Атлетико" — «Спортинг» — 2:0  Голы: Коке, 1 — 1:0, Гризманн, 40 — 2:0  "Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Корреа (Гамейро, 53), Диего Коста (Парти, 87), Гризманн (Витоло, 90).
"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Рибейру, 80), Вильям Карвалью (Акунья, 45), Батталья, Желсон Мартинш, Фернандеш (Монтеро, 88), Руис, Дост.
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