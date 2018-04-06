«Самое крутое место — это Украина»

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев в 15 лет нелегально проник на Кубок страны и занял там призовое место. В 22 года спортсмен поехал на Олимпийские игры и хотя не выиграл там медали, но запомнился болельщикам надолго: написал номер телефона на шлеме и просил девушек присылать свои фотографии. «Лента.ру» встретилась с Соболевым на крупнейшем в России спортивно-музыкальном фестивале Quiksilver New Star Camp и узнала, чем сейчас занимается звезда российского сноуборда, почему не хочет больше участвовать в Олимпиаде и каких девушек предпочитает.

«Лента.ру»: Почему в России популярны хоккей и биатлон, но не сноуборд? При том что многие катаются на любительском уровне.

Алексей Соболев: Сноуборд — свеженький вид спорта, у него в России нет богатой истории. Да и вряд ли за последние 20 лет появился такой вид спорта, который бы мог сравняться по популярности с хоккеем.

А как же киберспорт?

Киберспорт не особо новая дисциплина. Тем более интернет есть у каждого второго, за счет этого он и развивается так быстро. Но традиционные виды спорта все равно понятнее людям, как мне кажется. И они дешевле: невозможно сравнить затраты на хоккейную и сноубордическую экипировку.

Но хоккей ведь считается элитарным, а значит дорогим видом спорта.

Нет, я говорю не про профессиональные занятия. Любой ребенок может выйти во двор с клюшкой и начать играть. А сноубординг — это всегда привязка к месту. Плюс экипировка: самый дешевый комплект стоит немало. С хоккеем цены не сравнимы.

Когда ты рос в Новосибирске, многие из твоего окружения занимались сноубордом?

Из моего класса процентов 35 катались точно. Это было модно, особенно в юном возрасте. Не все были завсегдатаями склонов, но раза два в год могли выехать покататься, например, в Шерегеш.

А ты как первый раз встал на сноуборд? Почему это стало тебе интересно?

В детстве меня отдали в спортивный лагерь, и в нем была секция сноубординга. Там проходили профессиональные тренировки, и мне они понравились. Хотя сначала я катался на лыжах. Но после того как первый раз встал на доску, лыжи были забыты.

А родители не хотели, чтобы ты занялся более традиционным спортом?

Мама хотела, чтобы я занимался теннисом. Но мне он не понравился. Еще я ходил на бальные танцы, но это тоже оказалось не для меня. Хотя вообще-то я люблю танцевать, особенно латино.

И у тебя хорошо получается?

Вообще легко. Если сейчас включить музыку, то будет просто пушка.

А боксом или борьбой не пытался заняться? Все-таки Александр Карелин родом из Новосибирска.

В детстве я многое попробовал: зимой катался на сноуборде, а летом — и на самокате, и на роликах, и на BMX. Потом открыл для себя бокс и уже лет пять занимаюсь им в межсезонье.

Ты следишь за соревнованиями?

Конечно! Слежу за боксом и MMA.

Кто твой любимый боец?

По харизме, конечно, Конор Макгрегор . Сейчас он уже больше шоумен, чем спортсмен. Еще очень нравится Андерсон Сильва , у него невероятный стиль и огромное количество побед. Хоть он и старенький (Сильве 42 года — прим. «Ленты.ру»), но все равно он легенда.

В 15 лет ты проник на Кубок России под чужой фамилией (в соревнованиях разрешено участвовать только с 16 лет). Как ты это сделал? И чья это была фамилия?

Я приехал на Кубок, и мне не разрешили в нем участвовать. Я расстроился, но решил не сдаваться. Я нашел парня, который отказался принимать участие в турнире, и подумал: дай-ка попробую прокатиться под его фамилией, что такого. В итоге я занял третье место. Когда я пришел получать приз, организаторы были в шоке. Кубка меня все равно лишили, отдав его парню, занявшему 4-е место. Но все равно это был крутой опыт.

Спортсменам выделяют деньги для участия в соревнованиях? У федерации сноуборда все в порядке с финансами?

Не все так гладко, но мне бы не хотелось разглашать некоторые подробности. Мне рассказывали, что перед Олимпиадой у ребят было всего два тренировочных сбора. Спортсмены ездили на Кубки мира, но непосредственно тренировались всего на двух сборах. Если это правда, то это очень мало.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане ты писал, что российским спортсменам надо выступать под нейтральным флагом. Все-таки почему?

Я считаю, что исход больше хороший, чем плохой. Спортсменам могли вообще запретить выступать. Уверен, что ребята заслужили право поехать на Олимпиаду. Неважно под каким флагом. Спортсмены готовились, Кубки мира выигрывали, за родину боролись — а их пускать не хотели.

По твоему мнению, российские спортсмены употребляли допинг?

Конечно. Конечно, может быть это случайность по вине спортивных врачей, либо по вине самих спортсменов, либо принимали нарочно. Но прием допинга был.

А как же мировой заговор?

Нет никаких фактов, доказывающих, что россиян оклеветали. Поэтому мировой заговор в данном случае, как вера в бога: хочешь верь, хочешь нет.

Для сноубордиста Олимпийские игры — главное соревнование в жизни?

Для меня Олимпиада стала главным спортивным событием. Хотя в США больше ценятся X-Games: уровень трюков там намного сложнее.

На что живут российские сноубордисты?

Я бы не сказал, что спортсмены бедствуют. Есть спонсоры, зарплаты разных уровней. С деньгами у нас все в порядке.

В 2011 году ты первым из российских спортсменов выиграл соревнования по слоупстайлу в итальянском городе Бардонеккья. После победы чего захотелось больше всего? Выиграть Олимпиаду?

Мне захотелось жестко, как следует отметить победу. Ни о каких других соревнованиях, тем более об Олимпиаде я не думал. Это сейчас я примерно понимаю, как выиграть медаль на Играх. Но уже не готов тратить на это свои силы.

Почему? Многие же мечтают ее получить.

Я спокойно отношусь к Олимпиаде. Мои интересы перетекли в русло бизнеса.

Как тебе пришло в голову открыть свою школу онлайн-сноубординга?

Я понял, что хочу реализовать потенциал и передать знания начинающим спортсменам.

Разве можно научить кататься онлайн?

Конечно. Ведь есть онлайн-университеты, онлайн уроки гитары, и никто этому не удивляется. Я как семикратный чемпион России, могу научить разным техникам сноуборда онлайн, чтобы человек, который захотел научиться чему-то кроме езды с горы, мог попробовать сделать трюки под моим руководством.

А каким спортивным достижением ты гордишься больше всего?

Победой на Кубке мира, участием в Олимпиаде и, конечно, семью золотыми медалями чемпионата России. Это реально мощно. Я доволен такими результатами.

Ты много путешествуешь. Какие самые крутые места ты посещал?

Первое, что приходит в голову, — Украина. Когда я был в Буковеле, то зарядился только положительными эмоциями. Мне невероятно понравилось общаться с украинцами. А, например, Новая Зеландия не зацепила совсем.

Тебе нравится публичность? Когда просят сфотографироваться или дать автограф?

Мне это приятно. Но всему должна быть мера.

Когда на Олимпийских играх в Сочи ты на шлеме написал свой номер телефона, разве в этом была мера?

Конечно, была. Я поместил свой номер, чтобы люди могли позвонить мне и спросить, что происходит на Олимпиаде. Идея была не в том, чтобы привлечь к себе излишнее внимание.

А зачем тогда? Хотелось пообщаться с людьми?

Мы придумали эту акцию с менеджером. Было понятно, что я не займу призовое место на Олимпиаде, а нам хотелось максимально использовать олимпийский ресурс. Я вспомнил, что раньше были телефоны с bluetooth, и я всегда хотел назвать bluetooth своим номером телефона, чтобы его все знали. На Олимпиаде детская фантазия трансформировалась в реальность. Идея была позитивная и искренняя — поделиться частичкой позитивных эмоций. Когда мне звонили люди, меня переполняла их энергетика.

Много человек позвонило тогда?

Я принял около 10 тысяч звонков и эсэмэс.

И ты старался отвечать всем?

Да. Это первый раз, когда у меня завис айфон. Он же вообще не ломается, а тут такое.

Можешь представить ситуацию, когда потребуешь деньги за интервью?

Да запросто.

Недавно бывший футболист сборной России Александр Панов стал требовать по 500 рублей за каждый звонок журналистов.

Какой креативный парень. Мне нравится его чувство юмора. Надеюсь, он на этом разбогател.

А какие самые дурацкие вопросы задавали тебе?

Я уже привык к идиотским вопросам. Меня бесит, когда спрашивают поверхностные вещи: какие ощущения, эмоции, о чем ты думал, что чувствовал. Человек прыгнул с парашютом, а его, бл**ь, спрашивают, что он чувствовал. Это же идиотизм. Может мне просто не хватает поэтических навыков для этого, но от таких вопросов устаешь.

Ты активно ведешь соцсети, устраиваешь трансляции для болельщиков. Для чего тебе это?

Совсем недавно у меня было 7 тысяч подписчиков, и мама сказала, что это несерьезно и скоро она не пустит меня на порог дома. Мы с ней поспорили, что до конца месяца я наберу 10 тысяч. И я сделал это. Но вообще соцсети — полезный ресурс. Люди реагируют на информацию, которую я транслирую, и это приятно.

А негатив бывает?

Конечно. Я отвечаю хейтерам, тренируюсь парировать им. Я люблю анализировать, чего человек хотел добиться своей провокацией. Ведь если я реагирую, значит проблемы уже у меня, а не у него.

Поклонницы часто пишут тебе? Много ли их у тебя?

Я не знаю этой цифры. Не то чтобы я потерял девушкам счет, просто не помню (улыбается).

Ты говорил, что тебе нужна девушка с волосами до поясницы и размером груди не меньше второго. Уже нашел свой идеал?

Критерии красоты — это, конечно, дело вкуса. Например, если я пью глинтвейн, то только алкогольный. Также и с женщинами. Длинные черные волосы — это круто. Второй или третий размер груди — тоже. Естественно, за всем этим должен быть еще и весомый бэкграунд: девушка не должна весить больше 50 килограммов (смеется). Шучу, не больше 48. Хотя кто знает, может я вообще встречу блондинку с маленькой грудью.

А если с пятым размером?

Ну, это чересчур. Хотя… Сначала покажите мне такую девушку, а потом я отвечу.

Как ты вообще выбираешь девушек?

Влюбленность — вещь абстрактная. Люди на энергетическом уровне чувствуют друг друга. Поэтому четкой системы критериев у меня точно нет.

Пару лет назад ты писал, что мечтаешь позволить себе в любой момент улететь на завтрак в Рим. Мечта исполнена?

Да. Я получил свободу, которой мне хотелось.