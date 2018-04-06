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«Атлетико» — «Спортинг» — 2:0 (видео)
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«Атлетико» — «Спортинг» — 2:0 (видео)
Soccer News
41 минуту назад
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Soccer News
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Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом» (2:0).
Видео: «Атлетико» — «Спортинг».
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