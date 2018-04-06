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Кабмин утвердил новую редакцию программы развития рыбохозяйственного комплекса РФ
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Кабмин утвердил новую редакцию программы развития рыбохозяйственного комплекса РФ 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее постановление было подписано 30 марта 2018 года, в четверг оно размещено на сайте кабмина.
Срок реализации программы рассчитан на 2013-2020 годы. В ближайшие три года на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделять по 11,7 млрд рублей в год.
Отмечается, что параметры финансирования программы по Бюджетному кодексу приведены в соответствие с законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Программа дополнена разделами по опережающему развитию приоритетных территорий.
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