Кабмин утвердил новую редакцию программы развития рыбохозяйственного комплекса РФ

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее постановление было подписано 30 марта 2018 года, в четверг оно размещено на сайте кабмина.

Срок реализации программы рассчитан на 2013-2020 годы. В ближайшие три года на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделять по 11,7 млрд рублей в год.

Отмечается, что параметры финансирования программы по Бюджетному кодексу приведены в соответствие с законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Программа дополнена разделами по опережающему развитию приоритетных территорий.