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Лига Европы. «Лацио» забил четыре мяча «красным быкам»
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Лига Европы. «Лацио» забил четыре мяча «красным быкам» 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В Риме прошел первый матч четвертьфинала Лиги Европы между итальянским «Лацио» и австрийским «Ред Булл». Римляне одержали победу с результатом 4:2.
Восемь минут понадобилось капитану «Лацио» Сенаду Луличу, чтобы распечатать ворота «красных быков». Но развить успех у римлян не получилось, а на 28 минуте счет стал равным. Хозяева поля невежливо обошлись в собственной штрафной с Мунисом Даббуром, и Валон Бериша реализовал пенальти.
Через пять минут после перерыва Марко Пароло пяткой отправил мяч в ворота «красных быков». И снова «Ред Булл» отыгрался. Такуми Минамино отличился через несколько минут после выхода на замену. И сразу же сработала замена «Лацио» — Фелипе Андерсон забил третий мяч. Закрепил победу римлян над «красными быками» Чиро Иммобиле — 4:2 в первой встрече.
Мадридский «Атлетико» уже на первой минуте вырвался вперед во встрече с португальским «Спортингом». Отличился Коке. Победу закрепил Антуан Гризманн, поразивший ворота гостей на 40 минуте.
Всего один мяч был забит в Лейпциге, где местный клуб принимал французский «Марсель». Тимо Вернер перед самым перерывом поразил ворота марсельцев и принес «Лейпцигу» победу 1:0. Ответные встречи в этой и трех остальных парах запланированы на 12 апреля.
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