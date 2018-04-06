Лига Европы. «Лацио» забил четыре мяча «красным быкам»

В Риме прошел первый матч четвертьфинала Лиги Европы между итальянским «Лацио» и австрийским «Ред Булл». Римляне одержали победу с результатом 4:2.

Восемь минут понадобилось капитану «Лацио» Сенаду Луличу, чтобы распечатать ворота «красных быков». Но развить успех у римлян не получилось, а на 28 минуте счет стал равным. Хозяева поля невежливо обошлись в собственной штрафной с Мунисом Даббуром, и Валон Бериша реализовал пенальти.

Через пять минут после перерыва Марко Пароло пяткой отправил мяч в ворота «красных быков». И снова «Ред Булл» отыгрался. Такуми Минамино отличился через несколько минут после выхода на замену. И сразу же сработала замена «Лацио» — Фелипе Андерсон забил третий мяч. Закрепил победу римлян над «красными быками» Чиро Иммобиле — 4:2 в первой встрече.

Мадридский «Атлетико» уже на первой минуте вырвался вперед во встрече с португальским «Спортингом». Отличился Коке. Победу закрепил Антуан Гризманн , поразивший ворота гостей на 40 минуте.