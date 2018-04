Гуманитарная помощь для «Атлетико». «Спортинг» «привез» себе два гола и проиграл

Главный фаворит Лиги Европы мадридский «Атлетико» принимал на своем поле «Спортинг». И те, и другие начинали сезон в Лиге чемпионов, но не смогли пробиться в плей-офф главного клубного турнира Старого Света. Причем «матрасники» опозорились, не сумев ни разу переиграть азербайджанский «Карабах» (0:0, 1:1).

А вот турниром ниже трудностей испанцы не встретили — три разгромные победы в четырех встречах: 4:1 и 1:0 с датским «Копенгагеном», 3:0 и 5:1 — против московского «Локомотива». Португальцам же для выхода в четвертьфинал Лиги Европы пришлось изрядно попотеть — 3:1 и 3:3 с «Астаной» из Казахстана, 2:0 и 1:2 (в добавочное время) против «Виктории Плзень».

Арбитром встречи был назначен российский арбитр Сергей Карасев, что вызвало у португальской публики сильнейший стресс. Дело в том, что в 2014 году он обслуживал ответный матч третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Шальке» и «Спортингом» (4:3). Победный мяч, стоивший португальцам путевки в групповой этап, немцы забили с очень спорного пенальти. Узнав о назначении Карасева, португальские СМИ вышли с заголовками вроде такого: «Вор вернулся!».

ДВА «ПРИВОЗА» — ДВА ГОЛА

Не успели португальцы выйти на поле из раздевалки, а счет был уже не в их пользу — Себастьян Коатес обрезал партнеров неудачной поперечной передачей, Диего Коста мяч подхватил и вывел Коке один на один с Руем Патрисиу. Так на 25-й секунде испанцы вышли вперед (этот гол стал вторым по скорости в ЛЕ), а в течение следующих двух минут едва не увеличили преимущество, но Карасев определил у все того же Косты положение «вне игры». С чем, бразилец, конечно, не согласился.

Diego Costa takes advantage of generous defending by Sporting to gift Koke an easy goal…#ATMSPO #Atleti pic.twitter.com/xvTfWjbJOo — Grimandi's Vids (@footbolvids) 5 апреля 2018 г.

Вообще футболисты часто апеллировали к рефери, особенно хозяева (что вполне в духе футболистов с Пиренейского полуострова). Практически после каждого падения в чужой штрафной, коих за первый тайм набралось не менее трех. Карасев был хладнокровен и на провокации футболистов не поддавался. И, пожалуй, был прав.

Португальцы старались дорожить мячом, но это лишь привело к тому, что они почти не пересекали середину поля. Владение мячом составляло около 60%, а подходов к воротам Яна Облака практически не было. Лучший момент в первые 45 минут упустил Желсон Мартинш — убежав на рандеву с Облаком, не сумел его переиграть.

А под занавес тайма мастер-класс по реализации таких моментов португальцу продемонстрировал Антуан Гризманн . Вновь гости «привезли» себе гол сами. На сей раз мяч неподалеку от своих ворот потерял Жереми Матье. Можно сказать, что бывший футболист «Барселоны» этом эпизоде помог забить будущему.

Antoine Griezmann punishing more generous defending from Sporting #ATMSPO #Atleti #SportingCP pic.twitter.com/Bm8juhE0p2 — footbolvids2 (@footbolvids2) 5 апреля 2018 г.

Недовольный действиями подопечных, Жорже Жезуш еще до перерыва заменил Вильяма Карвалью на Маркоса Акунью

Тени «львов»

После перерыва игра не изменилась. В течение пяти минут Коатес дважды подарил голевой момент Косте. В первом случае защитник махнул мимо мяча и не смог перехватить передачу на нападающего, после чего даже не стал вставать с газона. Благо, форвард стал обыгрывать вратаря и позволил ему забрать мяч. Спустя несколько минут оборонец вновь не смог помешать Косте принять передачу, но бразилец оказался под углом к воротам и с острого угла забить не сумел.

«Спортинг» откровенно «поплыл», и Диего Симеоне в попытке еще более увеличить давление на ворота соперников, выпустил вместо Анхеля Корреа нападающего Кевина Гамейро . Португальцы совсем запаниковали и стали много грубить. В одном из эпизодов Фабиу Коэнтрау грубо врезался в стоявшего на месте с мячом Гризманна и увидел перед собой желтый свет. Спустя несколько минут за своего лидера отомстил Стефан Савич , выбивший португальца в рекламный щит.

В атаке «львы» во вторые 45 минут также ничего интересного не создали и на забитый мяч не наиграли. Некогда много забивавший в бундеслиге Бас Дост на поле потерялся и до мяча практически не добирался. Минут за 20 до финального свистка нападающий психанул и на полной скорости въехал в Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Ответную встречу голландец будет наблюдать с трибуны.

В целом, хозяева провели эту встречу очень уверенно и сделали для «сухой» победы ровно столько, сколько требовалось. Зная умение «матрасников» сушить любую игру, сложно представить, чтобы португальцам в ответной встрече удалось отыграться. Что для «Атлетико» очень кстати, особенно если учесть, что в ближайший уикенд их ждет мадридское дерби.

«Атлетико» — «Спортинг» — 2:0 (2:0)

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Эрнандес, Савич, Годин, Габи, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 53), Гризманн (Витоло, 90), Диего Коста (Парти, 87).

«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Рибейру, 80), Коатес, Матье, В. Карвалью (Акунья, 45), Батталья, Бруну Фернандеш (Монтеро, 87), Желсон Мартинш, Дост, Брайан Руис

Голы: Коке, 1 — 1:0. Гризманн, 40 — 2:0.

Предупреждения: Сауль, 25. Коэнтрао, 56. Пиччини, 57. Савич, 63. Дост, 72, Коке, 81.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

5 апреля. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».