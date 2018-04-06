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Гончаренко: когда играешь с «Арсеналом», стоит ожидать такого результата
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Гончаренко: когда играешь с «Арсеналом», стоит ожидать такого результата 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Начиная с 20 минуты казалось, что мы должны поймать ритм. Скорость атак «Арсенала» была непривычна для нас. Не сказать, что сильно разочарован — счёт неприятный. Достаточно растянуто оборонялись, отходили далеко, поэтому оставляли зоны. Мы играли в открытый футбол, поэтому было жарко у наших ворот. Но чтобы получить опыт на таком уровне, особенно молодым игрокам, нужно играть именно так. А когда играешь с «Арсеналом», стоит ожидать такого результата. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что-то похожее, но не с таким счётом, мы увидим в Москве.
Шансы на выход в следующий раунд? Мы внутри команды говорим, что не надо перескакивать. Мы готовимся к «Динамо», и будет сложный матч с «Арсеналом». Нужно двигаться поступательно. Думаю, нас можно понять — надо восстановиться и подготовиться к игре.
Что произошло с нами после того, как сравняли счёт? Мы понимаем, кто нам противостоял. «Арсенал» обыграл раньше «Сток Сити» с крупным счётом. Лучше говорить о том, как соперник играл в атаке, а не о том, что с нами произошло.
Что касается Фернандеса, то теоретически шансы есть, что он сможет принять участие в ответном поединке, но на практике есть большие сомнения. Сыграет, если на сто процентов будет готов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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