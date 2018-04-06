Гончаренко: не могу сказать, что в матче с «Арсеналом» всё было плохо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4).

«Мы не поймали ритм, который нужен на этом стадионе и этом прекрасном поле. Моментами не успевали, поэтому много проникающих передач проходило в нашу штрафную площадь. Может быть, 1:4 было многовато, учитывая, что из созданных моментов мы могли выжать больше. Тем не менее не могу сказать, что в целом счёт не по игре. Мы могли бы лучше всей командой обороняться.

Исполнительское мастерство — это понятно, но, когда два-три человека находятся далеко от зоны отборы, это является проблемой для такого уровня. Что-то изменить по ходу матча было сложно, поскольку характеристики запасных не позволяют в желаемой мере защищаться. Когда на таком стадионе быстро пропускаешь, это всегда жирный минус, но каким-то образом сетовать на судейство не совсем правильно.

Не могу сказать, что в первом матче с «Арсеналом» всё было плохо. Всё-таки мы неплохо выглядели в атаке, хорошо смотрелся Головин, моментами включался Понтус и взаимодействовал с Мусой. И не могу сказать, что сильно разочарован увиденным», — сказал Гончаренко в программе «Все на матч».