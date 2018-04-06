Виктор Гончаренко — о поражении: «Не могу сказать, что все плохо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы заявил, что итоговый счет встречи был не по игре. По мнению специалиста, его команда должна была лучше обороняться.

— Объяснение простое, не поймали нужный ритм, который был нужен на этом стадионе, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гончаренко. — Моментами не успевали за соперником. Соглашусь, что 4:1 — многовато. Могли выжать больше из моментов, которые мы создавали. Счет не по игре. Могли лучше всей командой обороняться.

Дело не в исполнительском мастерстве соперника, а в той проблеме, что 2-3 человека находятся в отборе мяча. Сложно было изменить что-то по ходу. Характеристики игроков, которые были в запасе не подходят под уровень этой встречи.

Почему все плохо? В атаке хорошо играли, хорошо играл Головин. Не могу сказать, что все плохо, и не могу сказать, что сильно разочарован.

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