Гончаренко: «Предостерегали Головина об опасности перегореть»

”Важно не доверять, а давать ему возможность. Мы предостерегали его от того, что особый настрой опасен вероятностью перегореть. Знаете, после матча с «МЮ» я сравнил Сашу с Погба, а журналисты восприняли это скептически. Так вот Головин сегодня был одним из лучших игроков матча. Он действовал на той скорости, которая нам была нужна”, — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Даниил Игнатов.