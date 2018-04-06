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Гончаренко: «Предостерегали Головина об опасности перегореть»
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Гончаренко: «Предостерегали Головина об опасности перегореть» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил действия Александра Головина в матче с «Арсеналом» (1:4). Головин забил единственный гол «армейцев», точно исполнив штрафной.
”Важно не доверять, а давать ему возможность. Мы предостерегали его от того, что особый настрой опасен вероятностью перегореть. Знаете, после матча с «МЮ» я сравнил Сашу с Погба, а журналисты восприняли это скептически. Так вот Головин сегодня был одним из лучших игроков матча. Он действовал на той скорости, которая нам была нужна”, — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Даниил Игнатов.
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