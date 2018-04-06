Глеб: «У Головина есть качества, которые позволят ему играть в „Арсенале“»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает, что полузащитнику сборной России и ЦСКА Александру Головину стоит попробовать себя в «Арсенале», если у того будет шанс. Ранее в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» на своем поле разгромил ЦСКА — 4:1.

«Если бы Муса распорядился лучше моментом при счете 1:1, то игра могла сложиться лучше для ЦСКА. «Арсенал» доминировал и во втором тайме «Арсенал» расслабился и играл в полсилы, имея множество моментов, но Акинфеев неоднократно спасал армейцев. Немного ожидал большего от ЦСКА.

В составе ЦСКА мне понравился Муса — боролся, создавал моменты, цеплялся за мяч. Головину по большому счетов шансов не дали, кроме шикарного удара со штрафного. Да у него есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале». Много хороших качеств — быстры, техничный, хорошо видит поле. Если такой шанс будет, то надо использовать, для него это будет большой возможностью", — сказал Глеб.