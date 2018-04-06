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Рэмси: мы ещё не в полуфинале, нас ожидает сложный матч
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Рэмси: мы ещё не в полуфинале, нас ожидает сложный матч 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1).
«Мы понимали, что дома нужно забивать, и мы это сделали. Нас ожидает сложный матч. Нельзя сказать, что мы уже в полуфинале, но перспективы у нас хорошие.
Гол пяткой? Я сделал забег в штрафную, и Озил на меня навесил. Я увидел, что вратарь вышел из ворот и понял — если переброшу через него мяч, то смогу забить. К счастью, всё так и вышло.
Я чувствую себя хорошо. В течение сезона у меня были спады, но я их преодолел. Надеюсь, получится завершить сезон в хорошей форме. Я уверен в себе, в том, что могу показывать хорошую игру», — цитирует Рэмси официальный сайт УЕФА.
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