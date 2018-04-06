Олег Шатов: «Завтра сыграю за „Краснодар“, а не против „Зенита“ 

Спорт-Экспресс: последние новости

Виктор Гончаренко: "Мы играли в открытый футбол, такая игра нравится болельщикам"

Аарон Рэмси: "Вратарь выдвинулся навстречу мне, и я понял, что надо попытаться его перебросить"