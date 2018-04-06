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Олег Шатов: «Завтра сыграю за „Краснодар“, а не против „Зенита“
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Олег Шатов: «Завтра сыграю за „Краснодар“, а не против „Зенита“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
В субботу полузащитник «быков» выступит в матче 25-го тура чемпионата России против клуба, который владеет на него правами. Напомним, что зимой Олег Шатов перешел в «Краснодар» в аренду до конца сезона-2017/18, штраф за участие во встрече с "Зенитом" составляет, по нашей информации, 10 миллионов рублей — эта сумма должна быть выплачена сине-бело-голубым после игры. А вот что сказал «СЭ» сам футболист.
— Завтра не совсем обычный для меня день. Так сложилось, что впервые выйду на поле стадиона «Санкт-Петербург» не в майке «Зенита». Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть, — подчеркнул Шатов. — Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали — завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита». (Вячеслав КОРОТКИН)
Инсайд «СЭ». Фото «СЭ»
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