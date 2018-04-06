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Рэмзи: «Арсенал» пока не обеспечил себе выход в полуфинал Лиги Европы"
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Рэмзи: «Арсенал» пока не обеспечил себе выход в полуфинал Лиги Европы" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы над ЦСКА (4:1).
"Мы знали, что нам нужно забивать дома, и нам удалось это сделать. Мы ожидали сложный матч. Нельзя сказать, что мы уже в полуфинале, но теперь мы находимся в хорошем положении. Мы все знаем силу Озила. Он очень командный игрок, всегда нацелен на передачу. Если ты забегаешь за спину защитникам, он попытается вырезать на тебя передачу. Он очень хорошо сыграл сегодня, очень здорово играть рядом с таким игроком.
Я чувствую себя хорошо. В течение сезона у меня были спады, но я их преодолел. Надеюсь, получится завершить сезон в хорошей форме. Я уверен в себе, в том, что могу показывать хорошую игру", — приводит слова Рэмзи официальный сайт УЕФА.
В этом матче Рэмзи отметился двумя голами.
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