Алексей Лукьянюк пилот команды «ROKO airplanes Racing team»

Петербуржец Алексей Лукьянюк — самый быстрейший из действующих российских раллистов. В период с 2014 по 2017 год он стал чемпионом России и Эстонии по ралли, одержал несколько побед на этапах чемпионата Европы, а также стал серебряным и бронзовым призёром этой серии. И это лишь самые крупные успехи гонщика.

Впереди новый сезон, который он проведёт в экипаже со своим постоянным штурманом Алексеем Арнаутовым . Межсезонье заканчивается и мы поговорили с Алексеем Лукьянюком о том, как он провёл зиму и как планирует провести предстоящий сезон. Разговор получился очень интересным.

ЗР Кубань: Как прошло межсезонье? Ты работал «нулем», тестировался, прописывал трассы этапов WRC. Расскажи обо всем понемножку.

Алексей Лукьянюк: Межсезонье это всегда некоторое затишье и снижение активности. Основным делом было финансово подкрепить наши дальнейшие выступления. Ну а дальше — любые способы поддержания формы.

Мы проехали ознакомление с двумя этапами чемпионата мира по ралли WRC — в Монте-Карло и Швеции. Получили огромный накат, поскольку каждый спецучасток проехали как минимум три раза — дважды во время официального ознакомления и один раз после гонки чтобы посмотреть как меняется дорога. Накатали приличный объём и если регулярно выезжать на подобные мероприятия, то конечно глазомер восприятия дороги улучшается. Потому что — скажу ещё раз — накат очень приличный.

Мы проехали Ралли «Пено» нулевым экипажем. Just for fun — для удовольствия. Ехал я с моей девушкой Юлей. У неё есть определённый интерес к тому, чем я занимаюсь. Мы выезжали в 2015 году на гонку, а сейчас она уже намного лучше читает, лучше разбирается во всех нюансах так что ещё гонка-две и будет готовый штурман для выступлений на местном уровне — в чемпионате или Кубке России по ралли.

Что касается тестов, то в феврале я ездил в Финляндию на нашем старом Mitsubishi. Приезжал также Боря Зимин. Потренировались, было очень здорово взять в руки старого проверенного «коня». Достаточно много мы там наездили. Сам себе поставил задачу — просто покататься с минимальным количеством ошибок. Набрать накат, набрать уверенность.

Первая сотня километров была достаточно зажатой — чувствовалось, что за последний год ездил не так много: и стартов мало, и доездов ещё меньше. Поэтому реальный километраж очень небольшой. Раскатывался и под конец мне уже нравилось как я езжу. Перестал зажиматься, немножечко раскрепостился и думаю, что это поможет мне по ходу сезона быстрее приходить в боевую кондицию.

А неделю назад у нас прошли тесты в формате подготовки непосредственно уже к Ралли Азор 2018. Проехали около 140 километров. Огромное спасибо нашим спонсорам за поддержку. Мы впервые провели тесты не перед гонкой, не в формате какого-то шейкдауна, а заранее и без жёстких рамок по времени. По километражу у нас конечно было ограничение, но у нас было два дня и мы могли не торопиться.

Обычно перед этапом ERC даётся всего один тестовый день. Участников много и проехать больше 50-60 километров физически тяжело. Всё время достаточно сжато, поэтому многое и не попробовать, не успеть. Там задача привыкнуть к машине в том виде, в каком она есть — плюс-минус какие-то минимальные изменения сделать.

Здесь же мы в очень широком диапазоне попробовали разные комбинации настроек. Не хочу испытывать слишком больших восторгов — надо ещё проверить всё в деле как это будет работать на реальной гонке — но мне кажется, что мы нащупали очень интересные комбинации и мне прямо реально не терпится их испытать. Появляется новый опыт — мы начали сотрудничать с опытным инженером, который в течение последних нескольких лет работал в мировой команде. Его опыт важен и нужен, он выводит нас на немного другой уровень тестовой работы. Так что очень круто.

ЗР Кубань: Впереди новый сезон. Каковы ваши планы? Только ERC или еще что-то? Все ли этапы ERC поедете?

Алексей Лукьянюк: Основные планы — конечно же чемпионат Европы по ралли 2018. Финансовая ситуация выглядит лучше, чем прежде — у нас появилось несколько не очень крупных, но всё-таки спонсоров. Ситуация немножко стабилизировалась и мы можем чуть увереннее планировать программу — не на гонку вперёд, а с большей уверенностью смотреть в будущее. Надеюсь это позволит нам чуть больше тренироваться, что крайне важно для стабильности и надёжности. Так что последовательно пойдём все этапы европейского чемпионата.

Вторая программа выступлений — чемпионат Чехии по ралли. В 2018 и 2019 году мы будем выступать под флагом команды «ROKO airplanes Racing team» на этапах чешского чемпионата.

В Чехии очень развита малая авиация, у них много аэродромов, много авиашкол и есть такой производитель самолётов небольшого размера ROKO airplanes. Они были лучшими в стране в 2015 году и на ближайшие два года хотят выставить наш экипаж в чемпионате Чехии. Особой оппозиции Яну Копецкому там нет — на этом они по всей видимости и хотят сыграть.

В Чехии ралли популярно и это такой хороший маркетинговый инструмент. Вот такая дополнительная программа у нас появилась на следующие два года. Команда и машина те же. В целом я считаю это неплохой пакет для чешских условий — на Ралли Барум мы всегда были быстры так что посмотрим. Там гонки немножко разные все, но будем делать всё от нас зависящее и возможное.

Кроме этих двух программ были идеи и предложения параллельно поехать в чемпионате России по ралли с командой Lada, но и у меня по графику получается сложно — накладываются несколько этапов — и есть другие нюансы. Поэтому вопрос пока на паузе.

ЗР Кубань: На каком автомобиле и в какой команде поедете?

Алексей Лукьянюк: В 2018 году мы продолжим выступать в той же команде. У нас хорошие отношения и наиболее приемлемые для нас финансовые условия. Машина та же. Новый инженер, который теоретически должен каким-то образом повлиять на ситуацию с проблемными местами своим опытом, знаниями и умениями.

ЗР Кубань: Как твое самочувствие? Восстановился ли ты на все 100%?

Алексей Лукьянюк: Самочувствие в целом хорошее, я бы сказал процентов на 80-90. У меня всё равно побаливают повреждённые места, мне ещё предстоит операция на колене — нужно удалить проволоку, которая скрепляет надколенник. После этого я думаю коленка будет болеть уже меньше. Сейчас при нагрузке возникает боль — сложно бегать, приседать и так далее. Сила есть, но всё идёт через боль и есть некоторые ограничения. Стопа тоже побаливает, но жить практически не мешает. Здесь в целом всё нормально. Физически занимаюсь всякими зарядками, жду с нетерпением когда сойдёт снег чтобы можно было гонять на велосипеде по округе. Так что в целом всё хорошо.