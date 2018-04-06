​Андерсон: «Болельщики „Лацио“ были нашим двенадцатым игроком»

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон похвалил фанатов клуба за поддержку, но не стал отрицать, что команда могла выступить лучше. Об этом игрок заявил в послематчевом интервью Sky Sport Italia.

"Мы упорно работали и тщательно изучали соперника. В целом команда продемонстрировала правильное отношение. Мы не получили ожидаемого результата, ведь они забили два выездных гола, но в целом мы можем быть довольны.

Болельщики стали нашим двенадцатым игроком. Когда мы вышли на поле, то ощутили их поддержку, услышали их пение. Это придало нам сил".

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Ред Булл Зальцбург» завершился победой хозяев со счётом 4:2.