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​Андерсон: «Болельщики „Лацио“ были нашим двенадцатым игроком»
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​Андерсон: «Болельщики „Лацио“ были нашим двенадцатым игроком» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон похвалил фанатов клуба за поддержку, но не стал отрицать, что команда могла выступить лучше. Об этом игрок заявил в послематчевом интервью Sky Sport Italia.
"Мы упорно работали и тщательно изучали соперника. В целом команда продемонстрировала правильное отношение. Мы не получили ожидаемого результата, ведь они забили два выездных гола, но в целом мы можем быть довольны.
Болельщики стали нашим двенадцатым игроком. Когда мы вышли на поле, то ощутили их поддержку, услышали их пение. Это придало нам сил".
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Ред Булл Зальцбург» завершился победой хозяев со счётом 4:2.
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