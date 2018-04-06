Гончаренко: надо дать Головину бить все стандарты в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого поражения от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы поделился мнением об игре полузащитника команды Александра Головина , который стал автором единственного гола в составе «армейцев». Головин провёл мяч в ворота «канониров» ударом со штрафного.

«По поводу того, что Головин раньше не забивал со штрафных, то надо дать ему возможность бить все стандарты. Кстати, почему молчат англичане? Мы всё ещё ждём вас в Москве на ЧМ — задавайте вопросы и приезжайте.