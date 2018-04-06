Гончаренко: надо дать Головину бить все стандарты в ЦСКА 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого поражения от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы поделился мнением об игре полузащитника команды Александра Головина, который стал автором единственного гола в составе «армейцев». Головин провёл мяч в ворота «канониров» ударом со штрафного.
«По поводу того, что Головин раньше не забивал со штрафных, то надо дать ему возможность бить все стандарты. Кстати, почему молчат англичане? Мы всё ещё ждём вас в Москве на ЧМ — задавайте вопросы и приезжайте.
Что касается моей оценки игры Головина, то особый настрой чреват тем, что можно перегореть. С ним это не произошло. Я после матча с «МЮ» говорил, что он сыграл на уровне Погба — это вызвало иронию. Я не отказываюсь своих слов, он был одним из лучших, действовал на той скорости, которая нам была нужна», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.