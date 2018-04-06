Арсен Венгер: Путь до трофея еще неблизкий

«ЦСКА — хорошая команда, высокого уровня. Она быстра в нападении и доставляла нам проблемы, особенно в первом тайме. Она действовала мобильно, грамотно распоряжалась мячом и вообще играла в атакующий футбол.

В премьер-лиге мы к такому не привыкли. Команды приезжают к нам и запираются на своем поле. ЦСКА же атаковал. Это доставляло нам дискомфорт.

Мы играем в четвертьфинале. Путь до трофея еще неблизкий. Мы никуда еще не вышли, и о финале говорить еще слишком рано. В последнее время мы пережили много проблем, так что надо продолжать мыслить трезво, быть скромными и стараться хорошо делать свое дело.