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Арсен Венгер: Путь до трофея еще неблизкий
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Арсен Венгер: Путь до трофея еще неблизкий 

Советский спорт 1 час назад
«ЦСКА — хорошая команда, высокого уровня. Она быстра в нападении и доставляла нам проблемы, особенно в первом тайме. Она действовала мобильно, грамотно распоряжалась мячом и вообще играла в атакующий футбол.
В премьер-лиге мы к такому не привыкли. Команды приезжают к нам и запираются на своем поле. ЦСКА же атаковал. Это доставляло нам дискомфорт.
Мы играем в четвертьфинале. Путь до трофея еще неблизкий. Мы никуда еще не вышли, и о финале говорить еще слишком рано. В последнее время мы пережили много проблем, так что надо продолжать мыслить трезво, быть скромными и стараться хорошо делать свое дело.
У Мхитаряна травма колена. Мы пока не знаем, насколько она серьезна», — приводит слоа Венгера официальный сайт УЕФА.
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