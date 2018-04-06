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Тренер «Арсенала» Венгер отметил, что в составе ЦСКА много умных и подвижных футболистов
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Тренер «Арсенала» Венгер отметил, что в составе ЦСКА много умных и подвижных футболистов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский ЦСКА сыграл с лондонским «Арсеналом» в атакующий футбол, в составе российской команды много умных и подвижных футболистов. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
"Я думаю, что ЦСКА — очень хорошая команда, которая показала очень хороший технический уровень. В их составе очень подвижные и умные игроки, они играли в атакующий футбол. Не хочу называть имена, но у них много хороших футболистов", — отметил Венгер.
"Это была сложная игра, в какой-то момент мы даже не смогли зацепиться за мяч. Я очень переживал, ЦСКА мог забить в любой момент, но ближе к перерыву мы забили шикарные голы", — добавил Венгер.
Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.
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