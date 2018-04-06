Мхитарян и Оспина получили травмы

Футболисты «Арсенала» Генрих Мхитарян и Давид Оспина получили травмы, из-за чего пропустят ближайшие матчи команды, информирует L’Equipe.

Полузащитник получил повреждение колена в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (4:1).

По словам медицинского штаба, с большой долей вероятности Мхитарян не поможет «канонирам» во встрече чемпионата Англии с «Саутгемптоном».

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Вратарь травмировал голеностоп на одной из тренировок. Колумбиец, вероятно, будет восстанавливаться около трех недель.