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Мхитарян и Оспина получили травмы
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Мхитарян и Оспина получили травмы 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Soccer News
Футболисты «Арсенала» Генрих Мхитарян и Давид Оспина получили травмы, из-за чего пропустят ближайшие матчи команды, информирует L’Equipe.
Полузащитник получил повреждение колена в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (4:1).
По словам медицинского штаба, с большой долей вероятности Мхитарян не поможет «канонирам» во встрече чемпионата Англии с «Саутгемптоном».
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Вратарь травмировал голеностоп на одной из тренировок. Колумбиец, вероятно, будет восстанавливаться около трех недель.
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