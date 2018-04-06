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Мхитарян пропустит матч с «Саутгемптоном» из-за травмы
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Мхитарян пропустит матч с «Саутгемптоном» из-за травмы 

SPORT24.ru 38 минут назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит ближайший матч команды против «Саутгемптона» в рамках 33-го тура АПЛ, который состоится 8 апреля. Об этом главный тренер «канониров» Арсен Венгер сообщил после матча Лиги Европы с ЦСКА (4:1), в котором Мхитарян и получил травму.
”У Мхитаряна проблемы с коленом. Однозначно, он не сыграет в воскресенье”, — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».
Армянский футболист был заменен на 61-й минуте на Алекса Ивоби после столкновения с Георгием Щенниковым, последний получил желтую карточку за нарушение.
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