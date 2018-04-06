Скончался пятикратный чемпион мира по дартсу

Пятикратный чемпион мира по дартсу британец Эрик Бристоу умер на 61-м году жизни от сердечного приступа, сообщает The Sun.

"Эрик навсегда останется легендарным игроком в мире дартса и всего британского спорта. Даже после его выхода на пенсию, многие с удовольствием искали встречи с ним и смотрели за его игрой", — заявил глава Профессиональной корпорации дартса (PDC) Барри Хирн.

Отмечается, что Бристоу скончался 5 апреля вечером. В этот день он принимал участие в турнире по дартсу, который прошел на «Эхо Арене» в Ливерпуле.

Бристоу пять раз становился чемпионом мира по дартсу по версии Британской дартс-организации (1980, 1981, 1984, 1985 и 1986 года).

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