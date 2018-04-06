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Лапшин: благодаря Бьорндалену я начал новую жизнь, он вдохновил меня
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Лапшин: благодаря Бьорндалену я начал новую жизнь, он вдохновил меня 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, рассказал о своём отношении к восьмикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену, объявившему о завершении карьеры.
«Вот и закончилась карьера великого биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена, а вместе с ним ушла целая эпоха. Он всегда был и остаётся моим кумиром и тем человеком, благодаря которому я начал новую жизнь. Его блестящие выступления вдохновили меня, и я перешёл из лыжных гонок в биатлон. Я счастлив, что в течение нескольких лет мне доводилось делить трассу с легендой, стоять на пьедестале рядом со своим кумиром. К сожалению, всё хорошее рано или поздно заканчивается, но те эмоции и чувства, которые я испытывал, глядя на него, навсегда останутся со мной. Спасибо, Уле-Эйнар, пусть твоя новая жизнь сложится так же успешно, как и твоя непревзойденная карьера!», — написал Лапшин на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Лапшина в сети «Инстаграм».
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