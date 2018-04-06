«Кото‐ниндзя»: коты, какими вы не привыкли их видеть

Фотограф из Японии Хиската Хироюки обнаружил тайное пристрастие кошачьих к восточным боевым искусствам. Снимки с доказательствами он разместил в своем Instagram.

Необычные «увлечения»

хвостато-усатых

привлекли внимание уже почти 17 тысяч человек. В своем аккаунте японец стремится доказать, что люди знают о котах гораздо меньше, чем может показаться.

Хироюки постоянно прогуливается по улочкам Японии, где не только играет с дворовыми котами, но и фотографирует их, причем в самых непривычных позах. В результате обычные коты превращаются в настоящих мастеров дзюдо и каратэ.

Существует мнение, что фотограф специально использует заманчивые игрушки, чтобы расшевелить ленивых котов.

Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

31 Май 2016 в 7:38 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

31 Май 2016 в 7:37 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

31 Май 2016 в 7:39 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

31 Май 2016 в 7:46 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

10 Июн 2016 в 3:39 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

16 Июн 2016 в 6:53 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

21 Июн 2016 в 6:09 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

8 Июл 2016 в 6:47 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

28 Мар 2017 в 6:46 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

17 Ноя 2017 в 5:13 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

2 Дек 2017 в 11:51 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

18 Дек 2017 в 7:26 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

3 Мар 2018 в 7:31 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

12 Мар 2018 в 7:10 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

26 Дек 2017 в 9:06 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

5 Ноя 2017 в 6:04 PST Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

16 Сен 2016 в 3:40 PDT Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)

2 Сен 2016 в 4:36 PDT