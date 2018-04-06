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«Кото‐ниндзя»: коты, какими вы не привыкли их видеть
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«Кото‐ниндзя»: коты, какими вы не привыкли их видеть 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фотограф из Японии Хиската Хироюки обнаружил тайное пристрастие кошачьих к восточным боевым искусствам. Снимки с доказательствами он разместил в своем Instagram.
Необычные «увлечения»
хвостато-усатых
привлекли внимание уже почти 17 тысяч человек. В своем аккаунте японец стремится доказать, что люди знают о котах гораздо меньше, чем может показаться.
Хироюки постоянно прогуливается по улочкам Японии, где не только играет с дворовыми котами, но и фотографирует их, причем в самых непривычных позах. В результате обычные коты превращаются в настоящих мастеров дзюдо и каратэ.
Существует мнение, что фотограф специально использует заманчивые игрушки, чтобы расшевелить ленивых котов.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
31 Май 2016 в 7:38 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
31 Май 2016 в 7:37 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
31 Май 2016 в 7:39 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
31 Май 2016 в 7:46 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
10 Июн 2016 в 3:39 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
16 Июн 2016 в 6:53 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
21 Июн 2016 в 6:09 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
8 Июл 2016 в 6:47 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
28 Мар 2017 в 6:46 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
17 Ноя 2017 в 5:13 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Дек 2017 в 11:51 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
18 Дек 2017 в 7:26 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
3 Мар 2018 в 7:31 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
12 Мар 2018 в 7:10 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
26 Дек 2017 в 9:06 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
5 Ноя 2017 в 6:04 PST  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
16 Сен 2016 в 3:40 PDT  Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Сен 2016 в 4:36 PDT
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