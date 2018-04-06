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Рэмзи: «Арсенал» с нетерпением ждет поездки в Москву. Опасений из-за политики нет»
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Рэмзи: «Арсенал» с нетерпением ждет поездки в Москву. Опасений из-за политики нет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, сделавший дубль в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1), отметил, что у него нет опасений по поводу поездки в Москву, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию. Соответствующий вопрос был задан валлийскому футболисту в интервью, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.
”Никаких опасений, конечно же, нет. Мы отправимся туда на футбольный матч и с нетерпением ждем этого. Надеюсь, нам удастся добиться успеха”, — сказал Рэмзи.
Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет в Москве 12 апреля.
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