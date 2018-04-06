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Тарасов: «Советую Миранчукам, как себя вести по жизни»
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Тарасов: «Советую Миранчукам, как себя вести по жизни» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о дружеских отношениях с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками, своими партнерами по московской команде.
«Мы стали общаться, когда они еще жили в интернате. Чем мог, помогал. Где-то советом, где-то покормить возил. Так потихоньку сблизились.
Они взрослые ребята. Многие, знаю, считают меня каким-то нехорошим персонажем. Думают, что я только плохому могу научить. И что направлю братьев не туда, куда нужно. Но это абсолютно ошибочное мнение! Я им, наоборот, советую, как себя вести по жизни правильно», — цитирует Тарасова.
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