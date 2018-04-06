Тарасов: «Советую Миранчукам, как себя вести по жизни»

«Мы стали общаться, когда они еще жили в интернате. Чем мог, помогал. Где-то советом, где-то покормить возил. Так потихоньку сблизились.

Они взрослые ребята. Многие, знаю, считают меня каким-то нехорошим персонажем. Думают, что я только плохому могу научить. И что направлю братьев не туда, куда нужно. Но это абсолютно ошибочное мнение! Я им, наоборот, советую, как себя вести по жизни правильно», — цитирует Тарасова.