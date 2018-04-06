Инфракрасные камеры засняли момент кормления грудного детеныша большой панды

Уезд Янсянь /пров. Шэньси/, 5 апреля / Синьхуа / — Работники национального природного заповедника «Чанцин» в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ во время проверки инфракрасных камер обнаружили бесценные видеоматериалы с самкой большой панды и ее грудным детенышем. Видео было снято 1 апреля в заснеженном бамбуковом лесу гор Циньлин на высоте 2600 м над уровнем моря. Это первый раз, когда инфракрасные камеры фиксируют подобное событие. Всего было заснято 3 видео и 9 фото. На них видно, как 8-месячный детеныш большой панды следует за мамой, играет, просит молока и, наконец, сосет молоко в материнских объятиях.

Уезд Янсянь /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Работники национального природного заповедника «Чанцин» в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ во время проверки инфракрасных камер обнаружили бесценные видеоматериалы с самкой большой панды и ее грудным детенышем. Видео было снято 1 апреля в заснеженном бамбуковом лесу гор Циньлин на высоте 2600 м над уровнем моря. Это первый раз, когда инфракрасные камеры фиксируют подобное событие. Всего было заснято 3 видео и 9 фото. На них видно, как 8-месячный детеныш большой панды следует за мамой, играет, просит молока и, наконец, сосет молоко в материнских объятиях.

Уезд Янсянь /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Работники национального природного заповедника «Чанцин» в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ во время проверки инфракрасных камер обнаружили бесценные видеоматериалы с самкой большой панды и ее грудным детенышем. Видео было снято 1 апреля в заснеженном бамбуковом лесу гор Циньлин на высоте 2600 м над уровнем моря. Это первый раз, когда инфракрасные камеры фиксируют подобное событие. Всего было заснято 3 видео и 9 фото. На них видно, как 8-месячный детеныш большой панды следует за мамой, играет, просит молока и, наконец, сосет молоко в материнских объятиях.