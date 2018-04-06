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Отец Александра Большунова: «Расцениваю коллективный финиш как политический поступок»
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Отец Александра Большунова: «Расцениваю коллективный финиш как политический поступок» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Отец четырехкратного призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Большунова в интервью «СЭ» рассказал об идее сына с товарищами по команде, Червоткиным и Спицовым, устроить знаменитый финиш на юношеском чемпионате мира, когда они хотели втроем вместе пересечь финишную черту.
— Давайте я скажу. У нас есть болельщик, уже довольно пожилой, ему 65. И когда он мне позвонил после этого, то сразу сказал, как человек опытный: «Предложить такое мог тот, кто в этой гонке чувствовал себя слабее других», — сказал Большунов-старший. — И когда я узнал детали, все оказалось в действительности так. Потому что сильный не может предложить сдаться, но может согласиться. Но, конечно, шоу они устроили. Я написал стихотворение — если бы захватил его с собой, прочитал бы сейчас. Я расцениваю этот финиш как политический поступок — у ребят между собой борьба, но в ситуации, когда Россию со всех сторон обжимают, они взялись за руки.
Полностью интервью Большунова и его отца
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