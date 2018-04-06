Вдохновлённый Формулой 1: Lotus представил купе Exige Cup 430 Type 25

Британская марка представила новую спецверсию купе Exige, посвящённую легендарному болиду, с которым Lotus добился весомого успеха в Королевских гонках.

Новинка получила название Exige Cup 430 Type 25. Число 25 — это тираж, поэтому потенциальным покупателям придётся как следует постараться, чтобы обзавестись этим автомобилем даже в том случае, если в их кошельках есть лишние 110 000 фунтов стерлингов (порядка 8 914 100 рублей в эквиваленте).

При создании этой спецверсии специалисты Lotus вдохновлялись конструкторским талантом Колина Чепмена, который впервые предложил использовать монокок в качестве структурного элемента в автоспорте, благодаря чему приблизительно в три раза увеличивалась жёсткость шасси, а также снизился центр тяжести и вес. Первым таким болидом стал Lotus Mk25, который в 1963 и 1965 году «взял» два титула в Кубке конструкторов, а находившийся за его рулём Джим Кларк выиграл 14 гонок, завоевав два чемпионских титула.

Что же касается Exige Cup 430 Type 25, то он получил зелёно-жёлтую ливрею в стиле легендарного гоночного болида, хотя также его можно заказать и в белом цвете. Также Exige получил совершенно новый обвес, состоящий из карбоновых юбок, сплиттера и диффузора. Также модель получила легкосплавное заднее антикрыло, которое очень напоминает своей формой крылья болидов Формулы-1 конца 60-х годов. Вся аэродинамика Exige Cup 430 Type 25 действительно работает: по данным Lotus, автомобиль может генерировать 220 килограмм прижимной силы.

Под капотом у Exige Cup 430 Type 25, традиционно для Lotus, располагается компрессорная «шестёрка» Toyota 2GR-FE мощностью в 430 лошадиных сил, которая работает с шестискоростной «механикой» Aisin. Благодаря такой связке, Exige Cup 430 Type 25 разгоняется до 96 километров в час за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 289 километров в час.

Кроме индивидуальной таблички с серийным номером внутри автомобиля, каждый покупатель может рассчитывать на сертификат с подписью руководителя Lotus Жан-Марком Жале, а также на книгу «Jim Clark: Tribute to a Champion» с подписью сына Колина Чэпмена — Клайва, а также подписью главного механика формульной команды Lotus тех лет Боба Дэнса.

Ранее портал Карельские Вести публиковал подробности относительно кроссовера Lotus.

По материалам: www.kolesa.ru