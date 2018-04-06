В Красногорске в пятницу пройдет финал первенства среди пожарных и спасателей по волейболу

Финал первенства ГКУ МО «Мособлпожспас» по волейболу состоится в подмосковном Красногорске в пятницу, в соревнованиях примут участие команды четырех территориальных управлений службы, говорится в сообщении пресс-службы Мособлпожспаса».

Каждый год в целях повышения уровня физической подготовки пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвуют в спартакиаде по массовым и прикладным видам спорта.

«Шестого апреля в городском округе Красногорск пройдут финальные соревнования на первенство госучреждения по волейболу среди команд Клинского, Коломенского, Красногорского, Ступинского территориальных управлений. Соревнования нацелены на популяризацию этого вида спорта, совершенствование физических навыков, воспитание командного духа», — отмечается в сообщении.

Для того, чтобы выйти в финал, игроки должны уметь быстро бегать, высоко прыгать, молниеносно просчитывать ситуацию. Победителям зональных соревнований предстоит разыграть звание победителя, серебряного и бронзового призеров. Лучшим из лучших будут вручены грамоты и кубки ГКУ МО «Мособлпожспас».

Соревнования пройдут по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом 28-а (волейбольный клуб «Зоркий»), начало — в 9:00.