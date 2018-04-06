Отважный детеныш носорога попытался забодать ветеринаров и спасти свою маму. Видео

В Сети набирает популярность видео, на котором отважный детеныш носорога пытается защитить маму от ветеринаров. Ролик был опубликован на YouTube.

Согласно описанию к кадрам, ветеринары вправляли самке носорога вывихнутый палец, однако детеныш не захотел мириться с «вторжением» людей.

В то время, как один из специалистов занимался лечением самки млекопитающего, второй ветеринар отвлекал на себя ее детеныша, которые бегал тут же.

Несмотря на то, что у маленького носорога еще не вырос рог, он несколько раз пытался боднуть человека, нагоняя тем самым «страх» и пытаясь защитить свою маму.

Последний самец северного белого носорога по имени Судан скончался в заповеднике Кении. Об этом сообщается на сайте организации. Животное пришлось усыпить из‐за серьезных проблем со здоровьем. Теперь у популяции почти нет надежды на восстановление. «360» рассказывает, что известно об этом подвиде носорогов и как его уничтожила вера людей в чудеса.