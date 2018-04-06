Милевский вывихнул локоть

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский травмировался в матче второго тура чемпионата Беларуси против минского «Луча».

33-летний украинец после столкновения неудачно приземлился на газон, вывихнул локтевой сустав. Форвард после замены был доставлен в больницу на скорой помощи.

Позднее Милевский прокомментировал полученное повреждение в инстаграме.

"Больше всего зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас" — написал Милевский.

Bolwe vsego ya zol, na to, chto nikto ne izvinilsia za takoe, eto podlo i ne po-ludski #luch#minsk#derevnia# s pobedoi nas @dynamobrest

Публикация от timi1010 (@timi1010)

5 Апр 2018 в 11:33 PDT