«Лилль» наказан матчем без зрителей за вторжение фанатов на поле

Дисциплинарная комиссия Франции вынесла решение по поводу вторжения фанатов «Лилля» на поле после финального свистка в матче 29-го тура лиги 1 с «Монпелье». Болельщики недовольные результатами выбежали на поле и атаковали игроков своей команды. «Лилль» за такое поведение фанатов был наказан матчем без зрителей, который уже был проведен в качестве меры предосторожности.

Как болельщики «Лилля» выясняли отношения с игроками «Монпелье». Видео // Фанаты «Лилля» вырвались на поле после матча с «Монпелье» // Генеральный менеджер «Лилля»: «Не намерены терпеть такое поведение фанатов» // Тренер «Лилля»: «Зря фанаты считают, что физическое давление на игроков улучшит результаты»