Правящая партия Камеруна получила большинство мест на выборах в Сенат

Яунде, 6 апреля / Синьхуа / — Конституционный совет Камеруна в четверг обнародовал результаты выборов в Сенат, согласно которым большинство мест получила правящая партия «Демократическое объединение камерунского народа» /ДОКН/.

Выборы состоялись 25 марта. В борьбе за 70 мест в Сенате участвовали кандидаты от девяти политических партий. Окончательные результаты показали, что ДОКН получило 63 места, а ведущая оппозиционная партия «Социал-демократический фронт» /СДФ/ — семь мест, другие семь партий остались без мест.

Согласно статистическим данным, участие в голосовании приняли почти 10 тыс. членов местных законодательных органов. Явка составила более 97 проц. —0—