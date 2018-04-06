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Правящая партия Камеруна получила большинство мест на выборах в Сенат
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Правящая партия Камеруна получила большинство мест на выборах в Сенат 

ИА Синьхуа 1 час назад
Яунде, 6 апреля /Синьхуа/ — Конституционный совет Камеруна в четверг обнародовал результаты выборов в Сенат, согласно которым большинство мест получила правящая партия «Демократическое объединение камерунского народа» /ДОКН/.
Выборы состоялись 25 марта. В борьбе за 70 мест в Сенате участвовали кандидаты от девяти политических партий. Окончательные результаты показали, что ДОКН получило 63 места, а ведущая оппозиционная партия «Социал-демократический фронт» /СДФ/ — семь мест, другие семь партий остались без мест.
Согласно статистическим данным, участие в голосовании приняли почти 10 тыс. членов местных законодательных органов. Явка составила более 97 проц. —0—
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