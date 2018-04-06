«Наполи» и Сарри не могут прийти к соглашению по новому контракту

«Наполи» не может достигнуть соглашения в переговорах о продлении контракта с главным тренером клуба Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato. Отметим, что договор неаполитанцев со специалистом истекает только в 2020 году.

Камнем преткновения между Сарри и президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом столо усиление состава команды в летнее трансферное окно. Тренер хочет получить как минимум двух новых игроков топ-уровня к следующему сезону. Руководство, в свою очередь, не хочет много инвестировать в состав команды. Также клуб не продлил контракт с вратарем Пепе Рейной, чем Сарри остался недоволен.

Если контракт с 59-летнем Сарри не будет продлен, у «Наполи» уже есть несколько потенциальных замен. Наиболее предпочтительным вариантом остается Марко Джампаоло , тренер «Сампдории», однако клубом еще рассматриваются две кандидатуры: Марселино Гарсия Тораль из «Валенсии» и Паулу Фонсека из «Шахтера».

"Наполи" занимает вторую строчку турнирной таблицы серии А после 30 матчей, имея в активе 74 очка. На первом месте идет «Ювентус» с 78 баллами.