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Уфимка борется за звание Miss Maxim 2018
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Уфимка борется за звание Miss Maxim 2018 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Девушки со всей России присылают свои пикантные фото на конкурс Miss Maxim 2018, желая стать лицом обложки очередного номера.
В борьбу вступила и уфимка Алина Хамитова. Девушке всего 24 года, но она уже пять лет профессионально работает моделью.
— Я случайно увидела, что проходит кастинг, и решила попробовать себя в роли модели для журнала, — рассказала Ufa1 Алина.
Каждый день для голосования выбираются 20 моделей, среди которых выбирают лучших. С 5 апреля по 21 мая девушкам нужно набрать максимум голосов, чтобы попасть в топ-100. Для золотой сотни организуют фотокастинг в Москве, чтобы проверить, действительно ли фото соответствует реальности. А десятка самых красивых поборется за звание Miss Maxim в финале — 19 июня.
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