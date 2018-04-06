Уфимка борется за звание Miss Maxim 2018

Девушки со всей России присылают свои пикантные фото на конкурс Miss Maxim 2018, желая стать лицом обложки очередного номера.

В борьбу вступила и уфимка Алина Хамитова. Девушке всего 24 года, но она уже пять лет профессионально работает моделью.

— Я случайно увидела, что проходит кастинг, и решила попробовать себя в роли модели для журнала, — рассказала Ufa1 Алина.

Каждый день для голосования выбираются 20 моделей, среди которых выбирают лучших. С 5 апреля по 21 мая девушкам нужно набрать максимум голосов, чтобы попасть в топ-100. Для золотой сотни организуют фотокастинг в Москве, чтобы проверить, действительно ли фото соответствует реальности. А десятка самых красивых поборется за звание Miss Maxim в финале — 19 июня.