ПСЖ сразится с «Сент-Этьеном» в стартовом матче 32 тура Лиги 1

«Сент-Этьен» — ПСЖ Стадион: «Жоффруа Гишар»

Начало матча: 21:45 Арбитр: Николя Рейнвилл

32-й тур Лиги 1 стартует матчем в Сент-Этьене, где одноименная команда встретится с лидером чемпионата ПСЖ. Во Франции уже давно определен чемпион, формально парижане еще не завоевали золото, однако мало кто сомневается, что именно они займут первое место. Впрочем, еще до начала сезона было ясно, что конкурентов у ПСЖ нет и интриги в борьбе за чемпионство в Лиге 1 ждать не стоит.

Владельцы парижского клуба купили за огромные деньги Неймара, арендовали с правом выкупа одного из самых перспективных игроков мира Мбаппе, ослабив прямого конкурента, который к тому же потерял еще нескольких лидеров. «Монако» воспользовался своим шансом в прошлом сезоне, сейчас же начинается эпоха, когда денежные мешки правят миром, а остановить их не представляется возможным. Впрочем, в Лиге чемпионов ПСЖ провалился, не для Лиги 1 покупались Мбаппе и Неймар, однако бросить вызов "Реалу" не удалось. Парижане бесславно завершили выступление в самом престижном клубном турнире Европы. Теперь остается только завершить чемпионат, одеть на шею золотые медали, поднять над головой трофей и отправиться в расположения своих сборных, чтобы затем поехать в Россию на ЧМ.

"Сент-Этьен" теоретически может попасть в еврокубки, сейчас команда занимает девятое место, отставая от пятого «Ренна» на четыре очка, хотя еще совсем недавно «зеленые» находились в подвале турнирной таблицы. Взлет начался в конце января, с тех пор команда не проигрывает, она имеет неплохую серию из девяти игр без поражений (5 побед и 4 ничьи), однако продлить её будет невероятно сложно.

Интересные факты противостояния:

Матч первого круга завершился победой ПСЖ со счетом 3:0.

Команды провели между собой 73 игры: 37 побед ПСЖ, 13 — у «Сент-Этьена», 23 ничьи.

"Сент-Этьен" не может выиграть у ПСЖ с 3 ноября 2012 года (10 игр), а на своем поле — с 29 сентября 2008 года.

Ориентировочные составы:

"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Суботич, Перрен, Г. Силва, Селнес, М'Вилла, Бамба, Кабелла, Монне-Паке, Амума.

ПСЖ: Ареола, Менье, Т. Силва, Кимпембе, Курзава, Рабьо, Диарра, Пасторе, Мбаппе, Кавани, Ди Мария.

Прогноз на матч «Сент-Этьен» — ПСЖ:

Парижане должны выигрывать этот матч, возможно, они сумеют победить разгромно, как сделали это в прошлом сезоне на «Жоффруа Гишар» (0:5). Только в четырех матчах из 22 ПСЖ терял очки в текущем сезоне, сенсация возможна, но только если команда Эмери будет слишком расслабленной и сама не захочет побеждать.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.40, на ничью — 6.10, на «Сент-Этьен» — 7.90.