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«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английского первенства по футболу 7 апреля
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«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английского первенства по футболу 7 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Лестер»
Команда Клода Пюэля не проигрывает уже четыре тура. Но ничью против «Сток Сити» (1:1) назвать успехом нельзя никак. Такой же счет был в поединке против «Борнмута» в 29-м туре. В том матче, несмотря на сумасшедшую активность (21 удар), «Лестер» смог спастись только на 97-й минуте.
Со «Стоком», к слову, спасение тоже было непростым — автогол соперника на 70-й минуте. Легким был только матч против «Вест Бромвича» (4:1), потому как в последнем туре «лисы» снова испытали серьезные трудности в игре с «Брайтоном».
«Чайки» на правах хозяев матча вели себя очень активно (15 ударов) и заставляли соперника фолить. Всего подопечные Пюэля 13 раз нарушили правила. Большинство фолов были довольно грубыми, и рефери поединка Крис Кавана терпеть этого не стал — «лисы» получили пять желтых и одну накопительную красную (Ндиди).
Календарь и таблица АПЛ  И только после незабитого пенальти от Мюррея «Лестер» вспомнил, что атаковать никто не запрещал. В итоге «лисы» провели две атаки и забили два гола после 83-й минуты.
«Ньюкасл»
Команда Рафаэля Бенитеса в этом сезоне неоднократно доказывала, что умеет хорошо защищаться. В новом году только неудержимая команда Гвардиолы смогла забит «Ньюкаслу» больше двух голов. По два вкатали не менее сумасшедший «Ливерпуль» и везунчик «Борнмут». Остальные не смогли забить больше одного гола.
Однако, вспоминая первый круг, отмечаем, что «Лестер» был одним из четырех коллективов, которые смогли положить больше двух «плюх» в ворота «Ньюкасла».
Но последние два матча рассеивают стереотип о закрытости «сорок». В игре против «Саутгемптона» команда Бенитеса из пяти попаданий в створ родила три безответных гола. В следующем туре «Ньюкасл» продолжил еще более активно — 18 ударов. Правда, гол в ворота «Хаддерсфыилда» был всего один, но тоже безответный.
Прогноз
«Лестеру» последние домашние поединки даются лучше по активности, но хуже по результату. Выездные — наоборот. При анализе линии мы опирались на два предположения: хозяйское игровое преимущество и хорошую защиту гостей. Учитывая эти два фактора, вполне резонным считаем поставить на «1Х+ТМ 3,5» за 1,70.
Перспективной считаем ставку на «ИТ1: 2 тайм > 1 тайма» за 2,42.
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