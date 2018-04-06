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Эллардайс: «Эвертону» надо попытаться нейтрализовать сильные стороны «Ливерпуля»
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Эллардайс: «Эвертону» надо попытаться нейтрализовать сильные стороны «Ливерпуля» 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс поделился ожиданиями от дерби с «Ливерпулем» в 33-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоится завтра, 7 апреля.
«Мы должны понимать свои силы и мощь соперника. Не хочу говорить это, но «Ливерпуль» сильнее нас. Мы должны попытаться нейтрализовать их сильные стороны, иначе проиграем, как «Манчестер Сити».
То, что «Ливерпуль» несколько дней назад играл с «Сити», — преимущество для нас. Сейчас подходящий момент для дерби, в этом нет сомнений", — сказал специалист на пресс-конференции.
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