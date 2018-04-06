Клопп: Не буду рисковать Салахом

«Мы попробовали все, чтобы он смог принять участие в матче. Посмотрим, что произойдет. Я не могу задействовать Салаха в матче только из-за того, что это дерби. Нельзя форсировать его выход на поле. Ни один из наших болельщиков не хочет этого», — сказал Клопп, передает «Чемпионат» со ссылкой на sportsmole.co.uk.

«Если будут сомнения или Мо не будет готов на сто процентов, он не будет играть. Я не буду рисковать ни одним игроком, не только Мо. С другими футболистами была бы такая же ситуация», — добавил главный тренер «Ливерпуля».

Напомним, Салах получил повреждение в матче 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:0).

Салах должен восстановиться к ответному матчу против «Манчестер Сити»