«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: онлайн трансляция

Во вторник, 10 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра пройдет на «Этихад Стэдиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая встреча соперников завершилась со счетом 3:0. Английские команды уже встречались дважды в рамках премьер-лиги-2017/18 — в сентябре победили подопечные Хосепа Гвардьолы (5:0), а в январе сильнее была команда Юргена Клоппа (3:4).

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

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Прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».