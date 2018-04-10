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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 10 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Ранее команды встречались друг с другом 180 раз. 88 раз победу одерживал «Ливерпуль», 47 раз команды сыграли вничью, футболисты «Манчестер Сити» выигрывали 45 раз.
Матч рассудит испанская бригада судей во главе с Антонио Матеу Лаосом. Его ассистентами будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвёртый рефери — Теодоро Собрино. Дополнительными помощниками арбитра будут Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес. В рейтинге УЕФА «Манчестер Сити» занимает восьмое место, «Ливерпуль» расположился на 26-м месте. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:0.
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