«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 10 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Ранее команды встречались друг с другом 180 раз. 88 раз победу одерживал «Ливерпуль», 47 раз команды сыграли вничью, футболисты «Манчестер Сити» выигрывали 45 раз.